Ранее Минобороны Украины сообщило о взятии города под контроль

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг заявления Министерства Обороны Украины о взятии украинскими формированиями населённого пункта Авдеевка.

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По словам политика, со стороны Вооруженных Сил Украины поступило официальное заявление, что Авдеевка взята украинскими бойцами. Однако, по словам ВрИО главы ДНР, на данном участке идут ожесточенные бои, но украинские войска не сумели продвинуться. Более того, бойцы Вооруженных Сил России сумели улучшить свои позиции на этом участке.

Как сообщает глава Донецкой Народной Республики, повторяется ситуация с Опытным, когда в такой же ситуации украинские подразделения выдвинулись укреплять позиции, думая, что населённый пункт занят своими войсками, но на подходе к населённому пункту попали под огонь российской артиллерии.

Позже украинская сторона опровергла свои заявления, сообщив, что информация оказалась ошибочной.

"Произошел коммуникационный сбой между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места", - заявили в Министерстве Обороны Украины.