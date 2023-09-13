Власти Румынии сообщили, что точную информацию о находку озвучат только после проведения экспертизы

Правительство Румынии признало возможное падение осколков российского беспилотного летательного аппарата на территории страны. Элементы вероятного дрона-камикадзе были найдены в районе городов Нуфарул и Виктория.

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Периодически Воздушно-космические Силы Российской Федерации наносят ракетно-дроновые удары по портовой инфраструктуре Украины в Одесской области. Последнее время удары в основном приходятся на порты в населённых пунктах Рени и Килии Измайловского района. Зачастую взрывы и пожары от прилётов можно бывает наблюдать с берегов Румынии. Ранее, после одной из таких "жарких" ночей на Украине, начали поступать сообщения о прилёте одного дрона-камикадзе на территорию Румынии. В первую очередь, об этом заявили в МИД Украины. Однако, власти страны сразу же опровергли данную информацию, заявив, что Министерство Иностранных Дел Украины распространяет дезинформацию и никаких прилётов на румынской территории не было.

Администрация Зеленского после этого начала критиковать всех своих союзников, что они не хотят втягиваться в конфликт на Украине.

"Мы утверждаем авторитетно с доказательствами, что в Румынию прилетели "Шахеды". Отрицать это бессмысленно, потому что есть фотоподтверждения. В общем, давайте откровенно, есть тенденция попытки не эскалировать интерпретацию тех или иных событий со стороны партнеров для того, чтобы не быть вовлеченными в непосредственный конфликт", - заявил тогда министр иностранных дел Украины Кулеба.

Сегодня в Министерстве Обороны Румынии сообщили, что нашли обломки вероятного российского беспилотного летательного аппарата. Однако, преждевременных выводов делать не стали. Заявлено, что позже сообщат всю информацию, когда эксперты проведут расследование.

Раз за разом власти Украины пытаются втянуть в конфликт страны блока НАТО, надеясь окончательно развязать Третью Мировую Войну. Однако, иностранные партнёры хотели бы держаться подальше от прямо столкновения с Российской Федерацией, но Зеленский и его администрация не теряют надежд.