В ходе боёв было уничтожено 49 террористов. Двое из них были одними из лидеров террористической группировки Азавад

Правительственные войска африканской республики Мали совместно с подразделениями Частной Военной Компании "Вагнер" уничтожили очередную группировку боевиков в населённому пункте Бурем, расположенном в области Гао республики Мали. Город был полностью освобождён и взят под контроль.

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Как заявляют сотрудники компании, в ходе боёв было уничтожено около 20 пикапов и порядка 49 боевиков из малийского движения "Азавад", относящегося к террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории Российской Федерации. Во время освобождения города были ликвидированы два лидера террористического движения. Бойцы Группы Вагнер продолжают выполнять боевые задачи на Африканском континенте.

Накануне сотрудники компании объявили о срочном наборе бойцов в очередную командировку и что в течение двух месяцев ожидается еще одна командировка. Судя по всему, у "Музыкантов" еще много работы на территории африканских республик. Однако, до сих пор Совет Командиров ЧВК "Вагнер" не делал никаких объявлений касательно того, кто займёт место руководителя компании, после гибели Евгения Викторовича Пригожина и кто станет её командиром вместо Дмитрия Валерьевича Уткина "Вагнера". Ранее сообщалось, что в компании есть специальный алгоритм действий, на случай гибели кого-либо из руководства и всегда предусмотрено, кто какое место займёт.