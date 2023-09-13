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Россия увеличила производство оружия несмотря на западные санкции
По словам источников NYT, из-за этого у Украины могут возникнуть большие проблемы в холодный зимний период

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Как сообщают официальные лица Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации удалось, невзирая на санкционное давление, нарастить производство различных типов ракет. По мнению редакции американского издания The New York Times, это может обернуться большими проблемами для Украины, учитывая приближающийся зимний период.

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  По словам западных чиновников, Евросоюз и США планировали, что антироссийские санкции затормозят российский военно-промышленный комплекс и не позволят производить вооружение и военную технику без иностранных технологий. В первые месяцы конфликта, по словам источников, так и было. Россия не могла производить оружие в необходимом количество, но с конца 2022 года российский ВПК перезагрузился и начал работать в полную силу. Более того, к 2023 году производство оружия и военной техники выросло в несколько раз, по сравнению с доконфликтным временем.

  В интервью журналистам The New York Times, один из источников заявил, что Россия нарушила экспортный контроль США при помощи своих разведывательных структур и Министерства Обороны, организовав контрабанду ключевых компонентов. Также в обходе санкции России помогли её соседи, поставляющие через свою территорию все необходимые товары.

  С таким мощным военно-промышленным комплексом, Россия вновь сможет наносить удары по критической инфраструктуре Украины, как это было в конце 2022 года и есть опасения, что интенсивность таких ударов будет выше, чем годом ранее. Также, по словам источников, страна ранее производила около 100 танков в год, а уже на сегодня Россия производит 200 танков. 

  Как оказалось, у США нет рычагов, чтобы полностью перекрыть поставки в Россию необходимых компонентов, так или иначе, страна получает их у своих соседей, которым они не могут запретить отгрузку различных чипов и микросхем. В свою очередь, иностранные эксперты считают, что Украина хорошо подготовилась и укрепила свою систему противовоздушной обороны.

  “Украинцы стали лучше защищать свою инфраструктуру и строить оборонительные сооружения вокруг своих электростанций и критически важных энергосистем”, - заявил один из источников, - “Они стали лучше устранять неполадки и следить за тем, чтобы последствия перебоев в подаче электроэнергии и других коммунальных услуг были не такими серьезными”.

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#россия #украина #сво #техника #армия #танки #оружие #конфликт #ракеты
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