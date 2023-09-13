По словам бойцов, порядка десяти бойцов ВСУ пошли в атаку при отсутствии инстинкта самосохранения

По словам бойцов батальона «Восток» вчерашние сутки, несмотря на относительную тишину, выдались весьма странными. Ранее мы сообщали, что в ходе боёв подразделение взяло в плен шесть человек. Часть этой же группы отошла обратно в туман, некоторые из них получили ранения.

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Позже российские наблюдатели сообщили, что в лесополосе на нейтральном участке линии соприкосновения, четверо бойцов, пришедших с украинской стороны, начали уничтожать раненых военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Данную информацию сообщил один из бойцов, соседствующего с «Востоком», подразделения, видеофиксации данного инцидента не имеется. Закончив свою работу, эти четверо дождались еще шестерых однополчан и двинулись к позициям батальона «Восток».

Затем бойцы с позиции сообщили, что их атаковала очередная волна украинских бойцов, но на этот раз действовала совершенно безрассудно. В ходе боя украинские военные даже не пытались прятаться или пригибаться.

"Вчерашняя история с добиванием раненых шокировала даже видавших виды. Потом к этим четверым подонкам добавилось ещё шестеро, и они вместе решили продемонстрировать пофигизм к опасности и пошли в атаку чуть ли не в полный рост ушли, унося четверых из компании с собой", - заявили в пресс-службе батальона «Восток».

В целом, по словам бойцов, день прошел спокойно, никого не потеряли. В свою очередь, операторы БПЛА сумели ликвидировать за вчерашний день около десяти пехотинцев ВСУ.