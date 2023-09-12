Украинские формирования использовали дроны Vector для атаки на Брянскую область.

Как сообщается, сбитый накануне над Брянской областью беспилотный летательный аппарат оказался дроном-трансформером «Vector». Данные беспилотники производятся немецкой компанией Quantum Systems. Это первая атака на доконфликтные российские территории при помощи немецких БПЛА.

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В течение нескольких секунд беспилотник «Vector» может трансформироваться в более малозаметный, лёгкий и быстрый «Scorpion». Дроны производятся из армированного углеволоконного материала, за счёт этого они имеют повышенную устойчивость к различным погодным условиям. По заявлению разработчиков, обучение управлению этим БПЛА длится всего четыре дня, а в сравнении с другими дронами-разведчиками «Vector» может летать бесшумно и передавать оператору изображение в высоком разрешении по зашифрованному каналу передачи данных.

Беспилотник может развивать скорость до 72 километров в час и находиться в воздухе примерно два часа, а взлёт и посадка «Vector» происходят вертикально.

Летом Федеративная Республика Германия передала украинским формированиям партию данных беспилотных летательных аппаратов, и вот уже сегодня Вооруженные Силы Украины применяют их над доконфликтными территориями Российской Федерации. Ранее западные страны требовали от Киева не использовать в подобных атаках поставляемое ими оружие.