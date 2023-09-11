Украинские военные начинают озвучивать ужасающие потери и отсутствие в продвижении ВСУ

За последние месяцы в украинских средствах массовой информации всё больше пессимистичных прогнозов касательно будущего Украины и окончания вооружённого конфликта между Москвой и Киевом.

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Накануне военный врач и глава медицинского батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова заявила: "Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Её не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год. Мы несём большие потери, и никакой романтики в этом нет".

По мнению военного медика, для какого-либо перелома, украинскому обществу необходимо мобилизоваться. Речь в первую очередь идёт скорее о духовной мобилизации, но всё же не стоит забывать о развертывании на Украине крупных мобилизационных мероприятий, куда включается и экстрадиция бежавших от мобилизации граждан, и закручивание гаек для потенциальных уклонистов.

О недостижимости "перемоги" заговорил и полковник Службы Безопасности Украины Роман Костенко. По мнению офицера, для изменения баланса сил Украине необходимо наносить удары по российским объектам инфраструктуры, заводам, ремонтирующим военную технику, производящим боеприпасы и вооружение. Одновременно с этим нужна полная изоляция России от всего остального мира, чтобы ни Китай, ни Казахстан, ни какая-либо другая страна не могла поставлять ей никаких технологий и комплектующих.

Однако, будем реалистами, всем уже очевидно, что полная изоляция России попросту невозможна, слишком большой вес она имеет на мировом товарном рынке и слишком большое влияние на геополитической арене. Удары вглубь России также нежелательны для западных партнёров, так как велика опасность эскалации конфликта, что может привести к непредсказуемым последствиям.

Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил: "Все мы хотим успеха, счастливого конца. Это касается контрнаступления. Это не кино со счастливым концом, у нас не будет хеппи-энда, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать".

Позитива касательно контрнаступления всё меньше, и тут возможны два варианта дальнейшего развития событий: либо в украинском информационном пространстве транслируется данная мысль, чтобы сплотить и мобилизовать общество, а затем провести крупную мобилизацию, либо украинское общество готовят к переговорному процессу, давая понять, что дела идут не очень хорошо и какие-то уступки России просто необходимы.