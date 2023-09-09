Обнаружение беспилотников будет происходить за счет личных гаджетов военнослужащих

Пентагон уже долгое время разрабатывает простое и эффективное оружие против беспилотных летательных аппаратов. Одной из таких разработок является система для обнаружения беспилотников CARPE Dronvm.

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США заказала разработку перспективной системы выявления и отслеживания беспилотных летательных аппаратов у компании MITRE в надежде получить некое прогрессивное решение. И вот в 2023 году выходит CARPE Dronvm, начинаются первые испытания новейшей системы поиска дронов. Самое любопытное, что средством обнаружения выступят смартфоны бойцов на передовой. Военнослужащий, находясь на позиции, обнаруживает вражеский беспилотник, фотографирует его на свой смартфон через специальное программное обеспечение, фото подгружается на специальный сервер компании-разработчика. После чего с помощью технологии Искусственного Интеллекта анализируются координаты, по которым был зафиксирован беспилотник, тип этого самого дрона, какую угрозу он может представлять для бойцов и так далее. Далее сервер, он же командный центр, передаёт данные средствам подавления либо уничтожения и те отрабатывают по цели.

Проект в настоящее время ещё проходит испытания и уже зафиксированы некоторые успехи. Саму технологию считают достаточно перспективной и интересной, так как она является дешёвой и простой в реализации. Министерству Обороны Соединённых Штатов Америки не понадобится создавать какую-либо новую специальную военную технику, радары и так далее, достаточно лишь наличие гаджетов у военнослужащих и наличие в них специальной программы. Приложение будет доступно для смартфонов на операционных системах iOS и Android.