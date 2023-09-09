ЧВК Вагнер продолжает уничтожать террористические и бандитские ячейки в африканских республиках

За последние несколько дней бойцы Армии Центральноафриканской Республики (FACA) совместно с сотрудниками Частной Военной Компании "Вагнер" разбили бандитскую группировку в окрестностях города Земио.

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Немногим ранее бандиты совершили нападение на данный населённый пункт, один из жителей погиб от рук террористов. Недолго думая, на защиту местных жителей отправились подразделения FACA и бойцы Группы Вагнера. В ходе спецоперации было уничтожено порядка пятидесяти боевиков и пятнадцать членов банды были взяты в плен, часть группировки сумела скрыться.

Сотрудники ЧВК "Вагнер" продолжают борьбу с бандитизмом и терроризмом на территории африканских республик. Ранее поступала информация, что "Музыканты" провели ряд успешных операций в республике Мали.

Недавно аналитик Атлантического совета Джон Питер Фам в статье для "The National Interest" рассказал о том, что на услуги ЧВК "Вагнер" имеется высокий спрос.

"Соединенные Штаты и их союзники, включая партнёров среди африканских региональных организаций и правительств, не смогут предоставить достойную альтернативу тому, что предлагает "Вагнер". Группа Вагнер не только выживет в той или иной форме, но и продолжит сеять хаос на территории Африки и в других местах. Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина", - заявил американский аналитик.