Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
TNI:"Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина"
ЧВК Вагнер продолжает уничтожать террористические и бандитские ячейки в африканских республиках

реклама

  За последние несколько дней бойцы Армии Центральноафриканской Республики (FACA) совместно с сотрудниками Частной Военной Компании "Вагнер" разбили бандитскую группировку в окрестностях города Земио.

реклама

  Немногим ранее бандиты совершили нападение на данный населённый пункт, один из жителей погиб от рук террористов. Недолго думая, на защиту местных жителей отправились подразделения FACA и бойцы Группы Вагнера. В ходе спецоперации было уничтожено порядка пятидесяти боевиков и пятнадцать членов банды были взяты в плен, часть группировки сумела скрыться.

  Сотрудники ЧВК "Вагнер" продолжают борьбу с бандитизмом и терроризмом на территории африканских республик. Ранее поступала информация, что "Музыканты" провели ряд успешных операций в республике Мали.

  Недавно аналитик Атлантического совета Джон Питер Фам в статье для "The National Interest" рассказал о том, что на услуги ЧВК "Вагнер" имеется высокий спрос.

  "Соединенные Штаты и их союзники, включая партнёров среди африканских региональных организаций и правительств, не смогут предоставить достойную альтернативу тому, что предлагает "Вагнер". Группа Вагнер не только выживет в той или иной форме, но и продолжит сеять хаос на территории Африки и в других местах. Существует высокий спрос на то, что предлагает империя Пригожина", - заявил американский аналитик.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #сша #вагнер #армия #чвк #спецоперация #евгений пригожин #африка #цар #терроризм
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Зеленский пожаловался, что Украине оказывают всё меньшее помощи
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
10
Оператор украинского БПЛА попытался атаковать российский Ка-52 «Аллигатор» и выложил видео
11
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
11
TeamGroup выпустит SSD со скоростью записи до 14 Гб/с
2
В Новосибирске участились случаи кибермошенничества через общественные Wi-Fi сети
+
Lockheed Martin отменила ключевые испытания гиперзвуковой ракеты и провалила планы Пентагона
5
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
1
Ген.директор EA похвалил разработки Respawn Studios и сообщил, что есть неанонсированые проекты
+
Граждане РФ стремительно колонизируют Таиланд – русские теснят местных даже в сфере эскорта
2
Байден разочарован тем, что не сможет провести переговоры с Си Цзиньпином на G20
2
Стоимость NVIDIA GeForce RTX 4070 упала ниже Radeon RX 7800 XT
2
Появился предполагаемый список процессоров из будущей линейки Intel Core 14-го поколения
+
Версия SSD-диска Samsung 990 Pro объёмом 4 Тбайт обрела свой ценник и время старта продаж
+
Германия, Швеция, Италия и Испания договорились о совместной разработке нового танка
1
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
1
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
12
Radeon RX 7800 ХТ стала хитом в США – почти все видеокарты раскуплены, а спрос выше предложения
11
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
4
Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
2

Популярные статьи

Подборка коротких сериалов от Netflix, которые стоит просмотреть на выходных
+
Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
15
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
18
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
54
В рядах ВСУ появилась голландская БМП YPR-765 PRI
15
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
37
Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel
5
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
5
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
6

Сейчас обсуждают

Серж Диезз
00:32
во первых только один стоит 50 с мелочью другой около 40, и нагибает еще и в работе, во вторых i5 который его тоже нагибает стоит вообще 26к. Свободен игореша, сходи кочан попарь. Открыл амудешник рот...
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
REY_B_
00:24
Или это проблема для Казахстана...
В Китае нарастает демографический перекос, вызванный политикой "Одна семья - один ребенок"
Михаил Петриченков
00:01
Щеневмерликам всё неймётся.
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
Даниил Лавкрафт
00:00
Мусор однокнопочный, хоть и позолоченный.
Razer создала золотую игровую мышь по заказу таинственного миллионера
Даниил Лавкрафт
23:56
Миллионы мух не могут ошибаться!
Starfield пробила отметку в 6 миллионов игроков за все время
Владислав Балякин
23:46
Ubuntu 20.04 lts уже 3 года, но это так, к сведению
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
Alex-IT
23:44
Ну вот, может вы их миллионный абонент и они вам подарок вручить хотели))
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
Дмитрий
23:42
там еще прикол что некоторый софт для 10ки не пашет на 11 и тебе заново надо искать. даже те же самые скриншотилки. такая мелочь а уже
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
Глеб Лунин
23:38
Я хочу это в персональный комп
Процессоры Intel Core Ultra 9 предложат только шесть больших ядер, но зато с частотой свыше 5 ГГц
Александр Кузнецов
23:34
Что за хрень такая? Велосипед простоит без дела пару лет и его перебирать надо и готовить прежде чем сесть и поехать, а тут танки простаивали пару десятков лет и про них говорят , что боеготовы. Серь...
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем