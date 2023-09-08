В составе эшелона находятся как новые боевые машины, так и отремонтированные

Как сообщают на ресурсах Курганского машинострои́тельного завода, предприятие отправило в зону Специальной Военной Операции очередную партию новых и отремонтированных боевых машин пехоты БМП-3.

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Как сообщают в пресс-службе компании, в комплектацию каждой боевой машины входит комплект дополнительной защиты: решетки и бронеэкраны. Данные системы дополнительной защиты должны повысить живучесть машин в условиях боевого соприкосновения и снизить уязвимость БМП-3 к ударам дронами-камикадзе.

На предприятии сообщают, что производство дополнительной защиты для танков, боевых машин пехоты и другой военной техники выросло в тридцать раз. Также по имеющимся данным, Курганский машинострои́тельный завод произвел за 8 месяцев текущего года 120 процентов от объема 2022 года.

Именно об этом факторе зачастую говорят западные эксперты, рассуждая о затяжном и изнурительном конфликте на Украине. По мнению многих аналитиков, Россия сумеет переиграть Незалежную в плане возможности восполнять свои потери военной техники за счёт своего мощного военно-промышленного комплекса, который вдобавок ещё и продолжает расширяться.