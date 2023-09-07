А контрнаступление продолжить уже в 2024 году

Журналистам популярного британского издания "The Economist" удалось получить интервью у представителей Разведывательного Управления Министерства Обороны Соединенных Штатов Америки на тему украинского контрнаступления.

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По словам представителей разведки, за последнее время Киев сумел достичь существенного успеха, прорвав первую линию российской обороны. Несмотря на критику западных чиновников и военачальников, Вооруженным Силам Украины удалось прорваться через смертоносные минные поля в районе Работино. Однако, по словам экспертов и действующей администрации Байдена, на пути у ВСУ еще две линии обороны, а времени осталось примерно 6-7 недель, после этого проводить наступательные операции станет сложнее. Также остро стоит вопрос подвоза артиллерийских боеприпасов. Часть успеха украинских войск была заслугой щедрых артиллерийских обстрелов.

Среди американских военных также есть мнение, что украинские войска несут слишком большие потери и если контрнаступление будет протекать в таких условиях, ВСУ даже при прорыве второй линии обороны уже не смогут продолжать наступательные действия, у них попросту не останется на это сил. При этом, как сообщает американская разведка, Россия в свою очередь держит основные резервы на третьей линии обороны. По мнению эксперта, для Украины будет выгоднее занять Работино и окопаться в нём до следующего сезона и следующего контрнаступления в 2024 году. Также разведчики считают, что отсутствие на поле боя генерала Суровикина и предпринимателя Евгения Пригожина с Частной Военной Компанией "Вагнер" играет на руку украинским военным.