Таким образом миллиардер не позволил ВСУ наносить удары дронами-камикадзе по Крыму

Как сообщает американский телеканал CNN, в 2022 году бизнесмен-миллиардер Илон Маск, владеющий компанией Space X, тайно отключил работу спутниковой связи Starlink на побережье полуострова Крым и тем самым не дал Вооруженным Силам Украины провести атаку морскими дронами-камикадзе.

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"Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами", - заявил предприниматель.

По имеющейся информации, украинские беспилотные плавательные аппараты практически подошли к побережью Крыму, но внезапно с дронами была потеряна связь и операция была свёрнута. Маск опасался, что Россия применит ядерное оружие сразу после атаки на Крымский полуостров. В целом Илон Маск уже высказывался на тему того, кому по его мнению принадлежит Крым, и его высказывания вызывали бурную агрессию со стороны украинских пользователей в социальных сетях.

Также миллиардер призывал провести мирные выборы на всех спорных территориях бывшей Украины и таким образом поставить точки в вопросе принадлежности того или иного региона.