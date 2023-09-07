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Илон Маск в 2022 году отключил Starlink на побережье Крымского полуострова
Таким образом миллиардер не позволил ВСУ наносить удары дронами-камикадзе по Крыму

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  Как сообщает американский телеканал CNN, в 2022 году бизнесмен-миллиардер Илон Маск, владеющий компанией Space X, тайно отключил работу спутниковой связи Starlink на побережье полуострова Крым и тем самым не дал Вооруженным Силам Украины провести атаку морскими дронами-камикадзе.

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  "Starlink не был предназначен для участия в войнах. Это было сделано для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами", - заявил предприниматель.

  По имеющейся информации, украинские беспилотные плавательные аппараты практически подошли к побережью Крыму, но внезапно с дронами была потеряна связь и операция была свёрнута. Маск опасался, что Россия применит ядерное оружие сразу после атаки на Крымский полуостров. В целом Илон Маск уже высказывался на тему того, кому по его мнению принадлежит Крым, и его высказывания вызывали бурную агрессию со стороны украинских пользователей в социальных сетях.

  Также миллиардер призывал провести мирные выборы на всех спорных территориях бывшей Украины и таким образом поставить точки в вопросе принадлежности того или иного региона.

  

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#россия #украина #сво #всу #илон маск #технологии #starlink #крым #дроны-камикадзе
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