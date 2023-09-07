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КНР перебрасывает войска в ближайших к Тайваньскому проливу городах
Судя по всему, НОАК готовится провести масштабные учения в данном районе

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  В Китайской Народной Республике зафиксирована серьёзная активность Народной Освободительной Армии Китая. В районе двух городов, расположенных недалеко от острова Тайвань, наблюдается переброска военной бронированной техники: танков, боевых машин пехоты, ракетных комплексов, военных грузовиков, бронемашин и других единиц вооружения.

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  В целом, это уже не первый случай такой активности со стороны материкового Китая. Министерство Обороны КНР периодически проводит подобные учения у берегов Тайваньского пролива. Таким образом Китай показывает, что его Вооруженные Силы НОАК готовы при необходимости присоединить мятежный остров силовым путём, но всё же руководство Поднебесной заявляет, что планирует организовать воссоединение с Тайванем мирным путём.

  Другое дело, что происходит в других сферах Китайской Народной Республики. Власти страны решили запретить сотрудникам определенных министерств, связанных с торговлей, инвестициями и международными отношениями, пользоваться продукцией от компании Apple. Годом ранее Китай начал переводить свои государственные учреждения на отечественное ПО и оборудование, чтобы при вводе против страны каких-либо иностранных санкций, госучреждения не имели никаких проблем в работе. Также Китай закупил огромное количество продукции на мировом рынке, будто готовясь к длительной изоляции.

  Эксперты предполагают, что Поднебесная готовится к какому-то серьёзному кризису в ближайшие годы, который будет масштабнее украинского конфликта.

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#китай #техника #тайвань #армия #танки #оружие #ноак #кнр #остров
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