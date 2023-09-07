Попытка уничтожить вертушку не увенчалась успехом

Украинская сторона опубликовала видеозапись, сделанную на камеру одного из дронов-камикадзе. На кадрах оператор беспилотника пытается атаковать российский ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», но низкая скорость БПЛА не даёт ему достигнуть своей цели.

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На записи российский вертолёт Ка-52 «Аллигатор» судя по всему вылетел на выполнение боевых задач. В это время украинский дрон кружил над полями, и заметив пролетающую мимо военную технику, попытался влететь в неё по встречной траектории. Несмотря на мизерную вероятность успеха, оператор БПЛА всё же попытался атаковать вертолёт.

Однако, как можно видеть на записи, попытка поразить ударный вертолёт не увенчалась успехом. Российская вертушка без каких-либо манёвров за секунды оторвалась от медлительного БПЛА. Возможно экипаж даже не обратил внимание на дрон.

Хоть такой "финт ушами" и сложно реализуем, но всё же при удачном стечении обстоятельств и серьёзного боеприпаса на борту беспилотного летательного аппарата, таким образом действительно можно повредить дорогостоящий военный вертолёт.