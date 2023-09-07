Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
На Украине введут электронные военные билеты и единую базу призывников
По мнению нового министра обороны, такой шаг поможет искоренить коррупцию в военкоматах

реклама

  В Министерстве Обороны Украины заявили о намерениях, ввести систему электронных военных билетов, а также цифровизировать работу военно-врачебных комиссий. Сообщил о данных инициативах лично новый министр обороны Рустем Умеров.

реклама

  "Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в Digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - заявил Умеров.

  По мнению политика, всю старую систему призыва на службу в армию необходимо переработать. Для призывников должна быть единая база со всеми необходимыми данными и без возможности проведения коррупционных схем и уклонения от службы в армии.

  Ранее Киев начал суровую борьбу с военными комиссарами-коррупционерами, которые предоставляли возможность призывникам, или как выяснилось даже действующим военным, дать взятку в пять тысяч долларов и оказаться после этого за пределами Украины. Администрация Зеленского видит в этом одновременно две проблемы: во-первых сам факт взяточничества в Вооруженных Силах Украины и во-вторых это бегство гипотетических пехотинцев и танкистов, которые уже скоро должны будут идти в атаку. Возможно по причине такой развитой коррупции в военкоматах, украинская пропаганда вынуждена агитировать женщин вступать в ряды ВСУ.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #армия #министерство обороны #мобилизация #военкомат
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Бойцы батальона Восток сообщают об отбитых атаках ВСУ на Новодонецкое
Military Watch: британский Challenger 2 был уничтожен из ПТРК, а не артиллерией
Politico: Большинство участников ЕС против продолжения эмбарго на украинское зерно
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
118
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
В США назвали настоящее имя место жительства основателя крупной хакерской группировки из РФ Trickbot
1
Пресса на западе поднимает тему уничтожения якобы русской РЛС от ЗРК «Бук-3М»
3
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9 часов в офисе для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
14
Сервис "2ГИС" добавил навигацию внутри торговых центров
+
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
11
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Великая китайская стена серьезно повреждена при проезде экскаватора - два рабочих арестованы
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
3
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Украинские M1A1 Abrams получат урановые снаряды – почему это сильно ослабит американские танки
3
RUSI: вертолёты Ка-52 и Ми-35 используют новые системы РЭБ, "нацеленные" на радары противника
1
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT уверенно обогнали GeForce RTX 4070 и RTX 4060 Ti в производительности
+
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1
19FortyFive: танки Abrams могут стать такой же жертвой, как и Challenger 2
2
Intel Core i9-14900K протестирован в Geekbench
1

Популярные статьи

ВКС России впервые применили на Украине полуторатонную бомбу ФАБ-1500 М54
26
В Китае рассказали о четырех видах вооружения, способных остановить армию США
6
ТОП-5 худших процессоров всех времен
23
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
8
ТОП-10 мифов о блоках питания для компьютеров
45
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
3
Германия, Испания, Италия и Швеция создадут танк 4-го поколения – конкурента российской Армате
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
9
Как увеличить память в младшей Xbox series S
14
Молчание железяк - сводный тест шести пассивных кулеров
8

Сейчас обсуждают

tolyasha
11:27
"Глубина цвета 8 Bit + FRC " Какие нахрен HDR(10bit) и Dolby vision(12bit)?? можно не читать. просто заказуха
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
-[]-
11:26
Ну так укропии можно на румын свои беспилотники ронять, цэ ж своё, родное! Упавший на гражданина румынии укропский беспилотник только ласково погладит его по голове! )))
В Румынии готовы отреагировать на случай с падением БПЛА, если он окажется российским
TimopheySnz
11:20
Станет худо организму, Покупай товарищ клизму, Сам поймёшь, товарищ, лично, Клизма действует отлично!
Ассортимент импортных лекарств в аптеках РФ за 12 месяцев сократился на 20%
Dimkovski
11:18
Как же у автора подгорает от юзеров с нормальным железом
После майнинга видеокарты становятся только лучше, но это не точно
Мегавольт
11:16
Бедные новозеландцы
Новозеландских геймеров поставили перед сложным выбором — цена RTX 4070 ниже RX 7800 XT
Михаил Авраменко
11:16
Зелеклоун очень сильно поверил в себя.
Зеленский угрожает ЕС международным арбитражем, если союз продлит ограничения на ввоз украинского зерна
Obscury
11:10
Трассировка лучей не нравится только тем, у кого карта фепеэсы не дает.
Radeon RX 7800 ХТ стала хитом в США – почти все видеокарты раскуплены, а спрос выше предложения
Eppius
10:57
Редакция, вы там вообще что ли? Миллион раз про один вшивый танк постить статейки.
Минобороны Великобритании подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в Украине
Лев корл
10:55
Хорошая идея бороться с изменами - трусы будут следить за супругами)))
Разведка США потратит 22 миллиона долларов на нижнее белье, предназначенное для скрытой слежки
Eppius
10:55
Откуда бапки,откуда визы,откуда время для рзвлечений..
В Тихом океане акулы напали на катамаран с россиянами и французом и потопили его
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем