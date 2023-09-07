По мнению нового министра обороны, такой шаг поможет искоренить коррупцию в военкоматах

В Министерстве Обороны Украины заявили о намерениях, ввести систему электронных военных билетов, а также цифровизировать работу военно-врачебных комиссий. Сообщил о данных инициативах лично новый министр обороны Рустем Умеров.

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"Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в Digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных", - заявил Умеров.

По мнению политика, всю старую систему призыва на службу в армию необходимо переработать. Для призывников должна быть единая база со всеми необходимыми данными и без возможности проведения коррупционных схем и уклонения от службы в армии.

Ранее Киев начал суровую борьбу с военными комиссарами-коррупционерами, которые предоставляли возможность призывникам, или как выяснилось даже действующим военным, дать взятку в пять тысяч долларов и оказаться после этого за пределами Украины. Администрация Зеленского видит в этом одновременно две проблемы: во-первых сам факт взяточничества в Вооруженных Силах Украины и во-вторых это бегство гипотетических пехотинцев и танкистов, которые уже скоро должны будут идти в атаку. Возможно по причине такой развитой коррупции в военкоматах, украинская пропаганда вынуждена агитировать женщин вступать в ряды ВСУ.