В свою очередь ВКС России вновь "отутюжили" портовую инфраструктуру Украины в Одесской области

Ночью с 6 на 7 сентября украинские беспилотники попытались атаковать три российских региона. Дроны были зафиксированы над Ростовской, Брянской и Московской областями. По сообщениям от местных администраций и Министерства Обороны, все украинские БПЛА были сбиты системами противовоздушной обороны.

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В настоящее время известно о том, что над Ростовом было сбито два беспилотника, один был уничтожен на западной окраине города, второй в центре города, недалеко от штаба Южного Военного Округа Вооруженных Сил России. Один БПЛА был уничтожен над Батайском, обломками повреждены несколько машин, и несколько зданий, пострадал один человек.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Три дрона были уничтожены над Брянском. Как сообщает губернатор региона, в результате падения обломков одного из беспилотников, выбило стёкла железнодорожного вокзала Брянск I. Также повреждены привокзальная площадь и несколько автомобилей.

В свою очередь в долгу не осталась и Российская Федерация. Ночью вновь наносились авиаудары по портовой инфраструктуре Украине. Всё те же порты в Измаиле, Килии и Рени. Кадры с языками пламени были видны даже из Румынии.