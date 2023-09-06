Власти Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии до сих пор блокируют ввоз зерна в Евросоюз

Украина собирается подать в суд на европейские страны, которые препятствуют поставкам украинского зерна в Евросоюз. Речь идёт о Польше, Венгрии, Словакии и Болгарии. Данные страны заблокировали ввоз украинского зерна, чтобы поддержать собственную сельскохозяйственную отрасль.

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Ранее соседствующие с Украиной государства заблокировали ввоз зерновых культур из Незалежной, так как это негативно влияло на стоимость зерна в Европе и вызывало тем самым проблемы у местных фермеров и земледельцев. Таким образом власти Европейских стран уберегли своих предпринимателей от банкротства, поставив свои интересы выше интересов Киева.

Естественно, администрация Зеленского недовольна таким раскладом и считает необходимым подать в суд на своих дружелюбных соседей, если они продлят блокировку украинского зерна после 15 сентября. Ситуация обострилась после приостановки Российской Федерацией "Зерновой Инициативы". Теперь украинское зерно не может отправляться в европейские страны по Черному морю. Вдобавок Россия периодически уничтожает портовую инфраструктуру Украины, что также усложняет вывоз зерна.