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В Министерстве Обороны опровергли информацию об оставлении Работино
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что посёлок был оставлен

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  Утром шестого сентября временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире «Соловьев Live», что российские войска оставили населённый пункт Работино.

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  "Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то, не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", - заявил губернатор.

  Однако, позднее в Министерстве Обороны опровергли данное заявление сообщив, что в населённом пункте в посёлках Вербовое и Работино Запорожской области Вооруженные Силы России при поддержке авиации, тяжелых огнемётных систем и артиллерии отразили уже четыре атаки украинских формирований и никаких изменений в тактическом положении подразделений нет.

  В настоящее время действительно сложно точно сказать, что именно происходит на данном участке. Источники с линии соприкосновения пока не комментируют происходящее. Известно, что украинское руководство отправило на данное направление свои стратегические резервы. Уничтожение того же британского танка Challenger-2 говорит о том, что ВСУ перебрасывают самые подготовленные подразделения, чтобы достичь успеха на Запорожье.

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#россия #украина #сво #всу #техника #контрнаступление #армия #оружие #министерство обороны
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