Финская государственная компания, производящая бронетехнику, артиллерию и боеприпасы, планирует наладить производство на Украине

Все наверняка уже знают о планах турецкой компании Bayraktar построить завод по производству ударных беспилотных летательных аппаратов на Украине. Данный проект разрабатывался двумя странами ещё задолго до начала российской Специальной Военной Операции.

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В период боевых действий на Украине о планах построить свои производственные мощности на территории Незалежной заявил немецкий концерн Rheinmetall. По мнению руководства компании, это упростит ремонт подбитой НАТОвской техники ВСУ и её поставку на линию соприкосновения.

Стало известно, что финская государственная компания Patria также собирается наладить производство своих вооружений на территории Украины. Компания занимается производством военной бронированной техники, артиллерии и боеприпасов. Как сообщают источники, в контексте Украины Patria собирается запустить производство артиллерийских боеприпасов для Вооруженных Сил Украины.

"Нам известно о заинтересованности Киева в приобретении финской оборонной продукции. Между администрациями и компаниями прошли дискуссии по поводу развития двустороннего сотрудничества в этой области", - заявил источник.

Также Киев заказал у данной компании 100 бронированных машин, но какие именно модели будут поставлены Украине, не уточняется.