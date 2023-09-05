"Вагнер участвовал в нападении на Триполи для освобождения нас. В принципе Вагнер начали войну в Ливии для того, чтобы нас освободить"

Российский переводчик Самер Суэйфан, находившийся когда-то в ливийском плену, рассказал журналистам, каким он знал персону основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Викторовича Пригожина.

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По словам Самера, впервые он встретил Евгения Пригожина в Ливии. Это был человек, которого мало интересовали деньги сами по себе, он рассматривал их как ресурс, инструмент, средство для достижения целей и всё. Евгений Викторович, как считает переводчик, не покупал дорогие яхты и не кичился своим состоянием.

Самер также поделился, что всё время Пригожин жил вместе с остальными, те же самые бараки, та же самая еда, ни в каких отелях и ресторанах основатель Группы Вагнера не был, всегда со своими бойцами.

"Вагнер участвовал в нападении на Триполи для освобождения нас. В принципе Вагнер начали войну в Ливии для того, чтобы нас освободить. Если бы нас не взяли в плен, тогда бы может они и не вмешались. Мне лично сказал Евгений Викторович, что если бы нас освободили и наступательных действий от Вагнер не было бы. Он это сказал также руководителю той группировки, которая нас взяла в плен", - поделился российский переводчик.

После освобождения уже на родине Евгений Викторович заплатил Максиму Шугалею и Самер Суэйфану 18 миллионов рублей. По миллиону за каждый месяц в ливийской тюрьме.