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ВКС России нанесли ряд авиаударов дронами-камикадзе по Украине
Поражены портовая инфраструктура, военные склады и места скопления украинских военных сил

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  Сообщается, что воздушно-космические Силы Российской Федерации нанесли удар дронами-камикадзе по украинской военной и портовой инфраструктуре. Под ударом оказались Измаил и Рени Одесской области, а также несколько объектов в Запорожской и Николаевской областях.

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  По имеющимся данным, в городе Рени были поражены в первую очередь порт, куда зачастую прибывали корабли с военными грузами из западных стран: стрелковое оружие, техника, ракеты, боеприпасы и различные БПЛА. После прилёта беспилотника-камикадзе на складах порта сдетонировали боеприпасы, в результате чего вспыхнул пожар. Пожарные службы не могли побороть огонь до самого утра.

  В Измаиле и Николаевской области были поражены склады с оружием и военной техникой для Вооруженных Сил Украины. Там же, как сообщают в Министерстве Обороны, хранились и различные дроны-камикадзе воздушного и морского типа.

  В Запорожской области атаке подверглись объекты украинских вооруженных сил, куда стягивались резервы для дальнейшего наступления в сторону Работино и Вербового. Таким образом российская армия стремится ослабить натиск украинских формирований на данном участке линии соприкосновения.

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#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #армия #оружие #бпла #вкс #дроны-камикадзе
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