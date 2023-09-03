Сотрудники компании продолжают подготавливать бойцов силовых ведомств и Министерства Обороны Республики Беларусь

Несмотря на печальные августовские события, Частная Военная Компания "Вагнер" продолжает выполнять поставленные задачи. Инструктора Группы Вагнера продолжают делиться своим боевым опытом с силовыми структурами и Вооружёнными Силами Республики Беларусь.

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Командующий ВВ МВД Республики Беларусь генерал-майор Николай Карпенков выразил слова благодарности за колоссальную работу, которую проделали "Музыканты". Весь передаваемый ими Министерству Обороны Республики Беларусь боевой опыт сложно переоценить. Сотрудники ЧВК "Вагнер", по словам командующего Внутренними Войсками, подошли к подготовке бойцов Белоруссии со всей ответственностью, высочайшим профессионализмом , самоотдачей и с братским отношением.

В это же время "Оркестр" продолжает выполнять задачи по обеспечению безопасности на Африканском континенте. Группа Вагнера не прекращает свою деятельность по действующим контрактам и договорам. Вопрос состоит лишь в том, как будут обстоять дела после окончания действующих контрактов. На злосчастном самолёте Embraer Legacy 600 погибли и руководитель компании Евгений Пригожин и Валерий Чекалов, занимавшийся всеми проектами Евгения Пригожина за рубежом.