На Запорожской участке бойцы Министерства Обороны в очередной раз захватили технику НАТОвского образца

Запорожское направление с самого начала украинского Контрнаступления стало одним из основных для Вооруженные Сил Украины точек для прорыва. В первые же дни украинские формирования бросили на российские позиции в этом районе свои самою совершенную бронетехнику НАТОвского образца. Именно на данном участке были зафиксированы уничтоженные немецкие танки Leopard-2 и американские боевые машины пехоты М2 «Bradley».

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Российская армия также сумели захватить в районе Работино Запорожской области большое количество трофейной военной техники западного производства. На этот раз бойцам Министерства Обороны удалось вывезти голландскую боевую машину YPR-765.

Данная машина пополнит список НАТОвской трофейной техники и скорее всего будет выставлен в парке «Патриот». По большому счету данные бронемашины не имеют каких-либо выдающихся характеристик, которые бы выгодно выделяли её на фоне остальных БМП. YPR-765 является модернизированным вариантом американской боевой машины М113, выпущенных еще в далёких 60-ых. Обновлённый вариант появился на 14 лет позже оригинальной американской БМП и не может соперничать с более современными образцами техники. Киеву передаются в основном те образцы военной техники, которые планируется снимать с эксплуатации и заменять на более современное вооружение.