По словам депутата, структуру Вагнера необходимо сохранить, но сделать её подконтрольной руководству РФ

Накануне Виталий Милонов выразил своё мнение касательно Частной Военной Компании "Вагнер" и рассказал о своё видении дальнейшей деятельности организации погибшего в авиакатастрофе предпринимателя Евгения Пригожина.

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Политик считает, что саму структуру ЧВК "Вагнер", её боевой опыт и уникальность необходимо сохранить, организация должна иметь особое место среди подразделений страны. Однако, безусловно компания должна подчиняться руководству Российской Федерации, но в какое именно ведомство она попадёт, это должен решать президент страны, будет это Министерство Обороны, Росгвардия или какие-то другие структуры. При этом эффектность Группы Вагнера должна оставаться на прежнем уровне. Компания может использоваться также для дальних операций, по типу того же Французского Иностранного Легиона.

"Здесь должны быть широкие полномочия. Широкие возможности для командования, чтобы меньше бюрократии было, чтобы командир мог принять решение и не думать, что беглец потом напишет на него жалобу в прокуратуру и будут его мучить за это. Это будет серьёзное подразделение, которого будут бояться", - заявил депутат Государственной Думы.

Также политик добавил, что уже сегодня ЧВК "Вагнер" опасаются власти Польши и это уже хороший результат.

Накануне стало известно, что главы Министерств Иностранных Дел Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали от властей Республики Беларусь вывести подразделения Группы Вагнера с территорий своей страны.