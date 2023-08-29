Так Вивек Рамасвами считает необходимым, заблокировать Украине возможность вступить в НАТО и вернуть Россию в мировую торговлю, сняв все санкции

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Вивек Рамасвами написал в статье для издания The American conservative, что в случае победы на выборах признает за Российской Федерацией все освобождённые ею территории и снимет все западные санкции, в обмен страна должна будет отказаться от военного союза с Китайской Народной Республикой.

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Также политик заявил, что заблокирует возможность Украины вступить в Североатлантический Альянс ради потепления отношений с Россией и необходимо отойти от пустых кровожадных слов, касательно беспроигрышной позиции Киева в данном противостоянии.

"Я обеспечу мир на Украине на единственных условиях, которые должны иметь для нас значение - на условиях, которые будут ставить американские интересы на первое место", - пишет американский предприниматель.

По мнению Вивека, в выигрыше от протекающего конфликта именно Китай и реальную угрозу для Соединённых Штатов представляет он же.

"Хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду. С этой целью я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, я буду превозносить Россию как стратегическую сдержку планов Китая в Восточной Азии", - написал кандидат в президенты.

Вместе с этим Вивек считает, США необходимо сократить расходы на армию и военные базы по всему миру, начав уделять больше внимания процветанию своей страны.