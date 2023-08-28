Судя по следам красной краски на башне танка, это техника, переданная Минобороны от ЧВК Вагнер

В зону Специальной Военной Операции направляется очередная партия танков Т-72Б3 в помощь бойцам Российской Федерации. Вновь транспортировка происходит не по железнодорожным путям, а на тралах по трассам нашей необъятной. Совсем недавно пользователи опубликовали очередное видео с колонной военной техники.

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Очевидно, что танки далеко не новые, а повидавшие пыль и грязь на полях Украины. С конвейера «Уралвагонзавода» выходят новые, чистые, без каких-либо висящих коробов динамической защиты машины. На кадрах же видно, что эти машины успели поучаствовать в сражениях и у некоторых из них местами менялись элементы ДЗ. Но особенно примечателен танк, который находится в начале колонны.

Судя по всему, это именно те танки, которые были переданы Министерству Обороны Частной Военной Компании "Вагнер" после мятежа в июне 2023 года. В сети есть большое количество фотографий, сделанных очевидцами, где сотрудники компании въезжали в Ростов на военной технике, на борта которой были нанесены символы Z, V, O красной краской. На головном танке можно разглядеть следы краски этого же цвета вокруг башни.

После проведения технического обслуживания, боевые машины ЧВК "Вагнер" вновь возвращается на защиту Родины. Ранее в сети уже можно было наблюдать подобные эшелоны, направляющиеся к линии соприкосновения.