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Команда региональных представителей ЧВК Вагнер обратилась ко всем поддерживающим и сочувствующим
Сотрудники компания просят не поддаваться на провокации со стороны ЦИПСО и других иностранных спецслужб

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Региональные представители ЧВК Вагнер обратились ко всем, кто не был равнодушен к гибели Евгения Викторовича Пригожина и его соратников, с просьбой не поддаваться на провокации со стороны ЦИПСО и других проукраинских организаций.

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  После гибели основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина, сеть заполонили различные теории заговора, легенды о предательстве и так далее. Западные СМИ стараются раскачать ситуацию внутри России таким образом, чтобы вызвать дестабилизацию общества. Сотрудники Группы Вагнера просят не идти на поводу у неприятеля и сохранять головы холодными.

  "Последние несколько дней – это, безусловно, тяжёлое время, эмоции зашкаливают. Так вот, на нашей общей ситуации пытаются играть неприятели и их хозяева, те, кого наши бойцы и командиры вычищали в Бахмуте, Соледаре и Попасной! В Телеграме, других мессенджерах и социальных сетях созданы фейковые украинские ЦИПСО-каналы, которые массово призывают выходить на площади, устраивать дни памяти, собираться на несанкционированные шествия, собрания и т.п.

  Оставляйте свой рассудок трезвым, не ведитесь на вбросы западных спецслужб! Железным правилом Компании всегда была строгая дисциплина и действия по команде Командира. Командиры никаких команд на организацию шествий и сборов не давали! Почтить память наших Командиров вы можете, сходив в храм и поставив свечи, но никак не на незаконном сборище, организованном неприятелем, помните об этом", - заявили в компании.

  По словам сотрудников, в настоящее время всё работает в штатном режиме без каких-либо серьёзных изменений. Все продолжают выполнять свои задачи. ЧВК "Вагнер" продолжают борьбу с терроризмом на территории Африки.

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#россия #украина #вагнер #армия #чвк #евгений пригожин #бойцы #защита #группа
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glavhyilo
19:34
ну ты глянь на европу,она без ресурсов осталась уже.Германия вообще-то всегда аграрной страной и была.Это сельская страна.А африке дай расправить крылья и вот тебе оазис с собственными ресурсами и лог...
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Михаил Мартынов
19:33
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Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
александр плешков
19:32
а 350$ уже очень интересная цена
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Михаил Мартынов
19:30
Путин тебя предаст и продаст вся твоя клика воров и ублюдков олигархов которых ты пестовал все эти годы!!!
Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
Vassiss Puppkinn
19:27
Соглы. Все идет к тому, что в африке будут собирать премиум автомобили, а в германии выращивать еду, причем так бездарно, что будут голодать.
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Дмитрий Мальцев
19:21
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