Судя по всему, украинские власти собираются пойти "Ва-Банк"

Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому власти Незалежной не смогут больше подписать мирные соглашения с Российской Федерацией в обмен на территориальные уступки.

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Теперь Киев полностью отрезан от возможности, как-либо договориться с Россией. Согласно документу, Украина обязана продолжать боевые действия, пока не дойдёт до границ 1991 года, а на территории страны не останется больше никаких российских подразделений. По большому счету, Киев будет вынужден подписать любые документы, которые ему порекомендуют подписать западные партнёры. Как ранее говорил экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, вопрос завершения украинского конфликта - дело одного дня.

Но для чего администрации Зеленского подобные документы? Неужели политическая верхушка страны не обращает внимание, что даже долгожданное контрнаступление Вооруженных Сил Украины, которое должно было изменить ход боевых действий на Донбассе, захлебнулось и обернулось полным провалом. Учитывая, что наступательные операции, уже даже с участием тех самых бригад, подготовленных на Западе и вооруженных западными образцами техники, всё равно разбиваются о российскую линию обороны, непонятно на что расчёт у киевских властей.

В рядах украинской армии уже долгое время сохраняются пессимистичные настроения и с каждым днём, с каждой новой безуспешной атакой, сопровождающейся лишь потерями бойцов и техники, эти настроения врезаются всё глубже в сердца солдат. По словам людей с первой линии, чувствуется, что кадры истощаются. Всё меньше подготовленных и замотивированных людей приходят в войска и всё сложнее заменить павших, в очередной бессмысленной атаке, бойцов.