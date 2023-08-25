Однако, расширение влияния ЧВК может замедлиться с утратой её лидера - считают в Financial Times

Британское издание Financial Times считает, что смерть основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина не сможет помешать дальнейшей работе организации на Африканском континенте, но сможет замедлить расширение влияния компании в регионе.

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В принципе об этом уже говорили и представители африканских республик.

"Это печальная новость, он спас демократию, поэтому страна в трауре. Но для нас это абсолютно ничего не меняет. Благодаря нашему соглашению с Кремлём мы продолжим присутствие «Вагнера» на местах", - заявил глава пророссийского Панафриканского фронта Эритье Доненг.

Однако, также автор статьи считает, что в дальнейшем Министерство Обороны России постарается взять под контроль ЧВК "Вагнер", чтобы курировать её операции на территории Африки. Для этого МО необходимо, чтобы на руководящие должности компании были на назначены лояльные командиры.

За годы работы в Африке, ЧВК "Вагнер" стала "локомотивом" в продвижении российских интересов на континенте. "Музыканты" предоставляют такой спектр услуг, с которым не могли справиться силы Организации Объединённых Наций, Французского Иностранного Легиона и других подразделений. При этом, судя по всему, африканским странам ещё и выгодно работать с компанией Евгения Пригожина.

Очевидно, в ближайшие месяцы мы увидим основной вектор развития событий вокруг Частной Военной Компании "Вагнер". Пойдет ли новое руководство на сотрудничество с Министерством Обороны, продолжит ли работу в старом режиме, без каких-либо изменений, или же вовсе будет принято решение отработать последние контракты и уйти на заслуженный отдых.