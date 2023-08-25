После Артёмовска у ВСУ появилась новая фобия в лице Серебрянского леса

Журналисты норвежского издания aftenposten проанализировали сообщения, поступающие от украинских военных, участвующих в боях на северном участке украинского театра боевых действий. Настроения у бойцов и командиров не самые оптимистичные.

реклама

"Нет ничего хуже этого места. Это сущий ад. Даже представить себе не могу, чтобы Бог придумал что-нибудь страшнее Серебрянского леса", — написал командир одной из украинских рот с позывным "Шрам" о боях в Серебрянском лесу у себя на странице в Facebook (запрещённой на территории Российской Федерации экстремистской организации).

По сообщениям бойцов, это одно из самых страшных мест на сегодняшний день, даже хуже Артёмовска. Бои среди обширных лесов, густой растительности, болот и рек проходят ужасные и кровавые. Украинские власти стараются не говорить о происходящем на этом участке линии соприкосновения. Мало кому удаётся выйти оттуда живым.

В интервью украинским средствам массовой информации санитарный врач Алина Михайлова сообщила, что бойцов выживает меньшинство. Очень много поступает раненых, зачастую приходится проводить операции по ампутации, а путь эвакуации долог и опасен. Также медик поставила под сомнение рассказы Киева о "перемоге".

"Реальность совершенно иная. Кто заменит тех, кто погиб здесь? И кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев? Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы", - заявила военный врач.

Другой украинский офицер поделился, что российские войска превосходят в живой силе и технике. Но больше всего украинских солдат пугают российские планирующие бомбы, начиненные более чем 500 килограммами взрывчатки. Данные бомбы обрушиваются на головы ничего не подозревающих бойцов и стирают всё живое с лица земли.