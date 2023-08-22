Главарь организации призвал начать джихад против Группы Вагнера

Как стало известно, "Нусрат аль-Ислам"(одно из подразделений "Аль-Каиды", запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации) объявила войну Частной Военной Компании "Вагнер". В обращении к своим сторонникам, главарь организации призвал начать "джихад" против Группы Вагнера в республике Мали, обвиняя "музыкантов" в совершении неких преступлений.

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Вдобавок, предводитель террористической организации призвал начать войну с руководством Вооруженных Сил Республики Мали. Малийскую армию и сотрудников ЧВК "Вагнер" в организации назвали бандитами. Вопрос в том, связано ли данное выступление с недавним выходом на связь основателя Группы Вагнера Евгения Пригожина. Накануне руководитель компании "Вагнер" заявил, что находится в настоящее время на Африканском континенте вместе с бойцами своей ЧВК. По словам Евгения Викторовича, "Музыканты" продолжают "кошмарить" все имеющиеся в регионе террористические организации: ИГИЛ и Аль-Каиду и других бандформирования.

Также основатель ЧВК "Вагнер" объявил о начале набора на службу "настоящих богатырей". Группа Вагнера продолжит выполнять задачи во благо африканского народа и ради величия России на всех континентах.