В результате прилёта от осколков пострадали пять человек

Вооруженные Силы Украины ночью 20-го августа атаковали город Курск Курской области беспилотными летательными аппаратами. Один из дронов повредил крышу железнодорожного вокзала. В результате атаки, от осколков пострадали пять человек. Двое из них отказались от медицинской помощи, троих отвезли в Курскую областную больницу и после осмотра уже отпустили домой. Всего на станции в момент взрыва находилось порядка пятидесяти пассажиров, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

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Дрону удалось повредить крышу, фасад и первую платформу вокзала. Также взрывной волной нанесён ущерб залу ожидания и пешеходному тоннелю. Смогли ли добиться своих целей украинские формирования, непонятно. Судя по всему, ВСУ требовалось остановить работу данного железнодорожного узла, однако, как сообщает администрация вокзала, только работа первой платформы была приостановлена до устранения последствий взрыва, вторая и третья платформы продолжают работу в штатном режиме.





При этом, почти наверняка в ближайшие дни стоит ожидать очередного авианалёта по военной инфраструктуре Украины. Ответные удары Воздушно-космических Сил России стали уже привычным делом по обе стороны конфликта. Зачастую, мирные граждане Украины начинают осуждать свою власть за подобные атаки, так как после единичного удара по какому-то из российских регионов, воздушная тревога звучит на всей территории Украины.