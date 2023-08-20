Польские власти в первую ставят свои интересы. Ничего личного, бизнес есть бизнес.

В Европе разгорелся скандал из-за поставляемых через Польшу грузов с украинским зерном. Ранее власти Польши решили полностью заблокировать поставки зерна через территорию своей страны до 15 сентября, так как дешевые украинские товары серьёзно били по местным фермерам и не давали последним реализовывать своё зерно, что сразу же создаёт некоторые недовольства среди предпринимателей, а также затрагивает доходы самого государства. На одном из своих выступлений, Анджей Дуда заявил, что Польша продлит блокировку украинского зерна этой осенью.

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К слову, такие же меры предприняли Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния. Эти страны также проигрывают от поставок украинского зерна в Евросоюз, поэтому не стали подставлять свой сельскохозяйственный сектор ради благополучия Украины, в конце концов, бизнес есть бизнес. Доходит даже до смешного, Евросоюз угрожает Польше санкциями, в случае продления инициативы с блокировкой украинского зерна. Судя по всему, Варшава в этом вопросе настроена принципиально и в первую очередь отталкивается от интересов Польши и её народа.

"Очевидно, что мы последовательно поддерживаем Украину в защите от российской агрессии. Но второе - и это наша самая главная обязанность - отстаивать интересы республики. Это защита внутреннего рынка и рынка Европейского союза, который начинается с нас", - заявил ранее президент Польши.



