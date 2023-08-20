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Украинский генерал: Авиация России в 9 раз больше числом и имеет ракеты в 7 раз дальнобойнее
По словам Олещука, помимо количественного перевеса, российские ВВС имеют и более продвинутые самолёты

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  В одном из своих последних интервью Командующий Военно-воздушными Силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук раскрыл насколько серьёзно превосходство российской авиации в воздухе.

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  По словам военачальника, на один украинский истребитель в зоне боевых действий приходится порядка пяти или девяти российских самолётов. При взлёте, украинская авиация уже оказывается в зоне поражения ВВС России, так как российский Су-35 может уничтожать цели на расстоянии до 200 километров, в то время как МиГ-29, который имеется на вооружении у ВСУ, может наносить удары лишь на 25-30 километров.

  Администрация Зеленского не зря требует от западных партнёров более современную авиацию, а конкретно американские истребители F-16. По мнению украинских военачальников, данные машины позволили бы украинской авиации нивелировать отставание от российских Военно-воздушных Сил как в качественном, так и в количественном отношении.

  Однако, на Западе не спешат с поставками авиации. Ранее стало известно, что украинские пилоты уже начали своё обучение на истребители F-16, но как заявляют в Киеве, на данный момент времени, так и не появилось никаких подробностей по количеству самолётов которое будет передаваться. Также нет никакой конкретики, когда будут переданы истребители Украине. Все западные официальные лица ссылаются на нескорое переобучение украинских пилотов, а значит рано говорить и о поставках самолётов.

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#россия #украина #сво #авиация #армия #оружие #f-16 #су-35 #миг-29 #ввс
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usr721
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Johan_888
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REY_B_
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