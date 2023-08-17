Об этом сообщил спикер Военно-воздушных Сил Украины Юрий Игнат

Согласно последним новостям по ту сторону баррикады, Вооруженные Силы Украины в этом году уже точно не получат американские истребители F-16, на которые так сильно рассчитывали в администрации Зеленского.

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Об отсутствии перспектив Киева в получении американской авиации заявил спикер Военно-воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

"Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолётами F-16 этой осенью или зимой", - сообщил представитель ВВС Украины.

Ранее офицеры НАТО заявляли, что для подготовки украинских пилотов к американским истребителям странам НАТО потребуется много месяцев и в ближайшее время даже не стоит рассчитывать на передачу Киеву самолётов F-16. Эту информацию и подтвердил Юрий Игнат.

По словам спикера украинских ВВС, в Киеве возлагали большие надежды на данные истребители.

"На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых атак России", - добавил Игнат.

Киев периодически заявляет, что отсутствие успехов на поле боя связано с отсутствием у ВСУ НАТОвских истребителей F-16.