Стороны готовы объединить свои усилия в области промышленности и научно-технических разработок

Накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко встретился с бывшим генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. В ходе беседы белорусский лидер заявил, что готов использовать весь научно-технический потенциал Республики в сотрудничестве с Российской Федерацией.

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"Готов способствовать тому, чтобы ваши опыт и знания пригодились во благо наших общих идей, которые мы вместе с вами разделяем, и притом давно. У нас единое Отечество, и во имя этого мы с вами просто должны работать", - заявил лидер Республики Беларусь.

По сути, можно ожидать в будущем совместную работу военно-промышленных комплексов России и Беларуси. Вероятно такое сотрудничество благоприятно скажется на развитии технологий, разработке новой военной техники и вооружений, а также модернизации уже имеющихся образцов. Вместе с этим не исключено, что объединение ВПК двух государств позволит нарастить количество производимой техники.

Дмитрий Рогозин в свою очередь пообещал в скором времени встретиться с представителями промышленного сектора Республики Беларусь и провести переговоры по дальнейшему сотрудничеству.