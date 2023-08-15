ВСУ впервые применили колёсный дрон-санитар

Вооруженные Силы Украины впервые применили колёсного дрона-санитара, разработанного для эвакуации раненых бойцов с поля боя. В сети появились кадры, демонстрирующие возможности данных аппаратов.

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С виду данная машина выглядит как модель «Probot» от израильско-американской фирмы по производству роботов «Robo-Team». Однако, из-за низкого качество записи видео, сложно сказать наверняка.

На видео данный робот цепляет раненого, либо уже погибшего бойца и волочит его, судя по всему, в сторону позиций ВСУ. Пока сложно сказать, именно так ли должна выглядеть эвакуация раненых бойцов, или всё же мы наблюдаем "первый блин", но сам факт начала использования таких механизмом в зоне Специальной Военной Операции уже впечатляет.

Учитывая, что за последние полтора года большинство стран высоко оценили эффективность различных беспилотных летательных аппаратов, дронов-камикадзе и морских беспилотников, то вполне возможно, что в будущем мы увидим и множество колёсных или гусеничных автономных аппаратов, по типу образца из видео. В настоящее время у России имеются интересные разработки в этом направлении, однако, они являются лишь концептуальными решениями и не выпускаются массовым тиражом.

Посмотрим, удастся ли создать универсальное решение, которое сможет быть высокоэффективным в боевых условиях и при этом будет достаточно простым в производстве, чтобы выпускаться в большом количестве.