Как заявляют в батальоне Восток, ВСУ пришлось заплатить за него такую высокую цену, что сложно передать словами

Как сообщают бойцы батальона "Восток", нашим подразделениям пришлось уступить село Урожайное Вооружённым Силам Украины. Однако, то какие потери ВСУ понесли за этот скромный клочок земли, как говорят в батальоне, сложно передать словами.

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Вчера обе стороны израсходовали все свои ресурсы, и пока идёт восполнение запасов, между сторонами образовалось краткосрочное затишье. По словам бойцов, в какой-то момент появилось некое сочувствие к украинским солдатам. У бойцов батальона были весьма скромные силы в Урожайном, мало людей, мало техники, но средств поражения хватало с лихвой, чтобы превращать поступающую технику и живую силу ВСУ в груду металла, крови и пепла. Как сообщалось ранее, подкрепление с российской стороны к Урожайному так и не подошло, было принято решение оставить посёлок, Киев в это же время загонял в эту мясорубку всё больше и больше солдат и техники.

"Урожайное напоминало мясорубку, в которую входили живые люди, а выходил фарш. Количество уничтоженной и повреждённой техники исчислялось не единицами. Остался очень специфический осадок: Урожайное мы уступили, при этом нанесли такой урон, что часть нашего сознания отказывается понимать мотивы украинского командования. Так гнать на убой своих могут только те, кто ненавидит их сильнее нашего", - заявили в пресс-службе батальона "Восток".