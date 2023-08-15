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Как сообщают бойцы батальона "Восток", нашим подразделениям пришлось уступить село Урожайное Вооружённым Силам Украины. Однако, то какие потери ВСУ понесли за этот скромный клочок земли, как говорят в батальоне, сложно передать словами.
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Вчера обе стороны израсходовали все свои ресурсы, и пока идёт восполнение запасов, между сторонами образовалось краткосрочное затишье. По словам бойцов, в какой-то момент появилось некое сочувствие к украинским солдатам. У бойцов батальона были весьма скромные силы в Урожайном, мало людей, мало техники, но средств поражения хватало с лихвой, чтобы превращать поступающую технику и живую силу ВСУ в груду металла, крови и пепла. Как сообщалось ранее, подкрепление с российской стороны к Урожайному так и не подошло, было принято решение оставить посёлок, Киев в это же время загонял в эту мясорубку всё больше и больше солдат и техники.
"Урожайное напоминало мясорубку, в которую входили живые люди, а выходил фарш. Количество уничтоженной и повреждённой техники исчислялось не единицами. Остался очень специфический осадок: Урожайное мы уступили, при этом нанесли такой урон, что часть нашего сознания отказывается понимать мотивы украинского командования. Так гнать на убой своих могут только те, кто ненавидит их сильнее нашего", - заявили в пресс-службе батальона "Восток".