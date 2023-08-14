Африка продолжает бурлить. Часть континента выступает за сохранение действующего строя, другие же требуют перемен

Африка - континент за который идёт ожесточенная борьба мировых держав. Китай, Россия, США, Франция и некоторые другие игроки пытаются развить своё влияние в как можно большем количестве регионов Африки. Есть понимание, что за данным континентом стоит огромный рынок сбыта в будущем, это сейчас там в большинстве стран нищета, голод и беспорядки, но африканские народы имеют огромный потенциал, стать чем-то вроде Евросоюза и Китая, игроком который объединившись, будет иметь весомый голос на геополитической арене.

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Мы можем наблюдать как Африка делится на два лагеря: на тех кто не хочет никаких изменений и кого устраивает нынешний расклад. Первый лагерь, все прозападные республики, которые грозятся ввести войска в Нигер и отказываются ездить на всяческие международные форумы в Россию. Второй лагерь, те кто ощутили "ветер перемен", которые готовы попробовать выйти из застоя и начать своё развитие с помощью Китая и России.

Однако, актуальным на континенте остаётся вопрос безопасности. В африканских республиках располагается огромное количество иностранных военных баз, которые, как заявляется, обеспечивают безопасность в странах Африки. При этом африканские правительства расплачиваются своими природными ресурсами, но как ранее заявлял основатель Частной Военной Компании "Вагнер" Евгений Пригожин, западные партнёры выплачивают народам Африки в районе пяти процентов от получаемых денег с продажи их же ресурсов, а правительства этих африканских республик, за взятки со стороны Запада, закрывают глаза на столь абсурдное распределение прибыли.

Ярким примером навязанного обеспечения безопасности, является Сирия, где Соединенные Штаты Америки мало того, что отказываются покинуть территорию страны, несмотря на требования со стороны действующих властей государства, так еще и строят новые военные базы. Всё это ради выкачивания из Сирии природных ресурсов. Если бы территории занимаемые США в данный момент были истощены, Вашингтон бы вывел свои войска в тот же момент, либо начал "укреплять" безопасность в более богатой части страны, при условии, что она не была бы защищена российскими подразделениями или же теми "кого там нет".

Кстати, если говорить о последних, республики которые пригласили к себе в страну сотрудников Частной Военной Компании "Вагнер", высоко оценили проделанную работу в регионе. По словам представителей африканских государств, после ухода французских подразделений и прихода в Африку Группы Вагнера, на улицах стало намного безопаснее. Сотрудники ЧВК в первую очередь занимаются подготовкой и обучением местных силовых структур и военных борьбе с терроризмом. Они делятся опытом и навыками, как давать отпор бандитским формированиям и террористическими ячейками самостоятельно и не находиться в постоянной зависимости от третьих стран, но при этом и сами участвуют в боевых операциях.

В свою очередь, Российская Федерация старается помочь африканским республикам наладить собственную сельскохозяйственную отрасль, чтобы также снизить потребности регионов в иностранной помощи. Ранее владимир Путин сообщил, что Россия направит в дружественные страны всё необходимое сельхоз оборудование и своих специалистов, для развития отрасли. По словам лидера страны, в будущем африканские государства смогут не просто себя обеспечивать, но и начать экспортировать зерновые культуры в другие страны. Странным кажется тот факт, что один из богатейших по природным ископаемым континент, является обителью огромного количества беднейших стран мира.

Это и есть совершенно два разных африканских пути развития, вечно зависимые от третьих стран регионы, застывшие в своём развитии, и республики стремящиеся развиваться, готовые бороться за свою самостоятельность.

Последние годы ЧВК "Вагнер" стала символом борьбы за независимость от западных стран. Глядя на позитивные улучшения в соседних республиках, жители африканских государств проводят митинги и акции у себя в стране в поддержку братских соседних народов, России и ЧВК "Вагнер". На одной из таких акций в Гане, были арестованы местные активисты.

Протестующие вышли на митинги с призывами, прекратить эскалацию конфликта между западноафриканскими государствами и действующими властями республики Нигер. На демонстрациях были замечены флаги Ганы, Мали, Буркина-Фасо, Нигера, России и Частной Военной Компании "Вагнер". Как сообщают источники, разгон демонстрантов полицией могли сынициировать западные спецслужбы. Подобные протесты могут вылиться в очередной государственный переворот, что поставило бы под вопрос влияние западных сил еще одной африканской стране.