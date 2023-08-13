Киеву нужны дешёвые разовые беспилотники и дроны-камикадзе, а испытывать дорогое американское вооружение в конфликте между Москвой и Киевом слишком опасно

В американском издании «The Wall Street Journal» заявляют, что американским военно-промышленным концернам невыгодно отправлять для тестирования свои новейшие дроны на Украину, так как условия боевых действий в конфликте между Москвой и Киевом слишком тяжелы для их "обкатки".

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По мнению специалистов редакции, Вооружённым Силам Украины нужны дешёвые одноразовые беспилотные летательные аппараты по типу дронов-камикадзе. США в свою очередь выпускает дорогие, высокотехнологичные дроны, чьи потери дорого обходится Соединённым Штатам.

Действительно, ещё в первый год Специальной Военной Операции, после появления в украинском конфликте дронов-камикадзе "Shahed-136", стало понятно, что помимо высокотехнологичности, дроны должны быть простыми в производстве, недорогими и массовыми. Фиаско с турецкими БПЛА "Bayraktar" заключалось именно в их дороговизне и уязвимости к средствам противовоздушной обороны.

Одновременно с этим иранские дроны-камикадзе стали настоящей болью для украинской ПВО. Во-первых, конструктивные особенности не позволяли зафиксировать цель некоторым даже современным иностранным комплексам. Во-вторых, стоимость ракет большинства современных систем ПВО намного выше стоимости сбиваемого дрона, что делает данное занятие совершенно необоснованным. В-третьих, массовость дронов "Герань-2" позволяла попросту перегрузить ПВО Украины.