Как сообщают бойцы, несмотря на большие потери ВСУ практически удалось захватить село. Сегодня наши ребята еще сумели отбросить украинские формирования, но оставление Урожайного - вопрос времени.

Как сообщают бойцы батальона "Восток", Вооруженным Силам Украины практически удалось захватить село Урожайное. Сегодня украинские формирования даже попытались водрузить флаг над сельсоветом, но один украинский танк подорвался, а по остальным отработала наша артиллерия, ВСУ пришлось отойти.

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В настоящее время Урожайное еще под контролем российской армии, однако, как пишут в пресс-службе батальона, захват села украинскими формированиями - вопрос времени. В ближайшие дни нашим подразделениям придётся оставить Урожайное.

"И хоть и большой ценой для Вооруженных Сил Украины обойдётся взятие этого посёлка - его утрата после такого героического сопротивления для нас болезненна. Не утешает, но слегка примиряет с ситуацией то, что если каждый посёлок они будут брать так, как Урожайное - ВСУ скоро закончится. Надеемся, что мы как-то извернёмся и отбросим украинские формирования - но приходится быть реалистами", - говорится в сообщении.

По сообщениям от бойцов, ситуация стала критической в связи с безнаказанностью работы артиллерии ВСУ, сказываются проблемы в контрбатарейной борьбе, о которых ранее сообщал бывший командующий 58-ой Армией Российской Федерации Генерал Иван Попов. Украинские формирования малыми группами подбираются к нашим позициям, выявляют огневые точки, а дальше беспрепятственно работает артиллерия ВСУ.