Две ракеты С-200 были сбиты в районе Керченского пролива системами ПВО России. Пострадавших и разрушений нет.

Министерство Обороны сообщает, что сегодня, 12 августа 2023 года, в районе Керченского пролива системами противовоздушной обороны были сбиты две украинские ракеты С-200, модернизированные в ударный вариант. ВСУ вновь предприняли попытку разрушить Крымский мост. По имеющимся данным, пострадавших нет, и Крымский мост не повреждён. Некоторое время движение было приостановлено.

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После произошедшего очевидцы были встревожены густыми клубами дыма над мостом, однако, как выяснилось позднее, спецслужбы поставили дымовую завесу на Крымском мосту и никакого ущерба украинским вооруженным силам нанести не удалось.

За последние месяцы атаки на Крымский мост только усилились. Киев всячески пытается разрушить данную конструкцию, чтобы отрезать Крымский полуостров от материковой России. Если верить украинским официальным лицам, это является одной из задач по полному захвату Крыма. ВСУ необходимо перерезать сухопутный коридор до полуострова в ходе своего контрнаступления, затем разрушить Крымский мост и измором добиться сдачи Крыма. Примерно так себе представляют наиболее благоприятный для Киева исход. Однако, в настоящее время у ВСУ имеются некоторые проблемы на линии соприкосновения, которые делают попытки атаковать Крымский мост абсолютно бессмысленными.