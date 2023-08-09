Согласно инсайдерской информации, штаб группировки ВСУ уже был перенесён с данного участка. Скорее всего на данном участке украинское контрнаступление отменяется

В период проведения украинского контрнаступления, Вооруженные Силы Российской Федерации продавили оборону ВСУ на Купянском направлении. Нашим подразделениям за последнюю неделю удалось продвинуться на более чем три километра вглубь украинской обороны.

реклама

Власти Незалежной вынуждены эвакуировать своих граждан из Купянска и его окрестностей на Запад. Согласно инсайдерской информации, Вооруженные Силы Украины уже перенесли свой штаб группировки с этого участка, а вместе с ним и специальные подразделения украинской армии.

Глядя на то, что в ходе своего долгожданного контрнаступления украинским формированиям приходится отступать и оставлять населённые пункты, западные спонсоры могут серьезно обеспокоиться. После многих миллиардов долларов, нескольких месяцев спецподготовки с инструкторами из различных стран, в том числе членов Североатлантического Альянса, и эшелонов военной техники из Франции, Германии, Великобритании, Швеции, Италии, Польши, Чехии и множества других государств, Украина вдруг начинает терять территории, при условии, что она пошла в "контратаку".

За последнее время в целом чувствуется и сокращение западной помощи, и некая напряжённость между союзниками на официальном уровне, и смена общей повестки в западных средствах массовой информации. В иностранных статьях всё меньше позитива касательно украинского контрнаступления и всё больше намёков на то, что атака Киева захлебнулась на подступах к российской обороне, при этом выписываемые чеки всё скромнее и даются каждый раз с большим трудом, а союзники не стесняются открыто критиковать администрацию Зеленского и руководство Вооруженных Сил Украины.