Бойцы батальона Восток сообщают, что украинские формирования сумели войти в посёлок Урожайное

С линии соприкосновения поступает информация, что вооруженные силы Украины сумели войти в посёлок Урожайное и закрепиться на его окраинах. В настоящее время наши подразделения пытаются выбить украинские формирования из населённого пункта.

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Как сообщают бойцы батальона "Восток", вчера украинские формирования уже пытался зацепиться за посёлок, ВСУ использовали технику разминирования, затем бронемашины и боевые машины пехоты сумели подойти вплотную к посёлку и высадить пехоту, после чего откатилась обратно. Украинская бронетехника лишь доставила бойцов и не стала ввязываться в бой с российскими подразделениями. В ходе всех этих манёвров, украинские формирования не сумели достигнуть успеха и были отброшены назад.

Судя по всему, после вчерашних боёв командование украинских подразделений проанализировало всё произошедшее и сделало выводы.

"Неприятные новости из Урожайного - вооруженные силы Украины в посёлке. То ли мы расслабились, то ли он сменил тактику, - но ему удалось подобраться вплотную и зацепиться. Идёт бой", - сообщили в пресс-службе батальона Восток.

Ситуация крайне опасная, так как взятие данного населённого пункта может раскрыть для ВСУ новые направления наступательных действий. Будем следить за происходящим.