Неделю назад на Запорожской участок выдвинулся 10-ый армейский корпус ВСУ. Желаемого результата Киев не добился

The Washington Post сообщает, что вооруженные силы Украины приступили к "третьему этапу" своего контрнаступления, отправив в бой резервный 10-ый армейский корпус, чтобы добиться успеха в районе Работино Запорожской области.

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По мнению редакции, анонсированный ранее "второй этап" контрнаступления, получился не особо удачным и не привёл к желаемым результатам ВСУ. Во время предыдущего этапа Киев отправлял вперёд пехотные подразделения, применяя как можно меньше бронетехники в наступательных действиях, однако, серьёзных успехов это не принесло. На прошлой неделе на линию соприкосновения был направлен 10-ый армейский корпус ВСУ, который оживил обстановку на Запорожском направлении, однако, по информации The Washington Post, пока что прорыва российской обороны также не произошло. Вдобавок, у ВСУ появился новый враг, в лице невспаханных полей, сорняков и кустарников, ускоривших свой рост в условиях тёплого и влажного лета.

Министерство Обороны опубликовало новые кадры уничтожения наступающей бронетехники ВСУ на Запорожском участке.

На какое количество этапов Киев собирается разбить свою армию - пока непонятно, но эксперты редакции отметили, что 2-ой эшелон ВСУ и новоиспеченные подразделения Украины оказались не столь эффективны на поле боя, как опытные бойцы, действовавшие в наступательных операциях в Харькове и Херсоне 2022-го года.