Цена монеты Kaspa выросла до 0.048 доллара, а хешрейт поднимался выше 3.8 PH в секунду

Последние месяцы всё больше внимания криптосообщество уделяет проекту Kaspa, многие инвесторы делают ставку на данную криптовалюту, за счет нескольких факторов: во-первых, активная команда разработчиков, которая не забросила своё детище в первый же год, как это часто бывает на рынке цифровых активов, во-вторых, новые технологии с быстрыми транзакциями и низкими комиссиями за них и в-третьих, полная децентрализация.

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Благодаря всем этим факторам, разработчики майнерского оборудования сделали ставку на производство вычислительных машин именно под данную сеть. За последние сутки криптовалюта Kaspa выросла до 0.048 доллара, побив свой апрельский максимум в 0.042 доллара. Вместе с этим наблюдается и скачок хешрейта сети kHeavyHash до 3.8 PH в секунду.

Согласно мнениям различных криптоэкспертов, многие надеются на рост проекта Kaspa по причине ежемесячного халвинга в сети kHeavyHash. То есть, помимо бурного роста сложности сети, награда сокращается не раз в 4 года, как у некоторых других проектов, а происходит каждый месяц по 5.5%. Помимо этого, проект не имеет проблем как у Bitcoin и Ethereum. В отличие от первого лёгкий блокчейн с наличием смарт-контрактов, быстрыми транзакциями, низкими комиссиями, а в основным отличием от ETH, помимо той же стоимости транзакций, является полная децентрализация. Проект Виталика Бутерина, ни смотря на все его некогда прорывные технологии, имеет одну серьёзную проблему - он централизован, в Ethereum может применяться самое настоящее цензурирование. Таким образом Kaspa на сегодняшний день является одним из самых перспективных проектов, по мнению экспертов.