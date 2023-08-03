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Евгений Пригожин объяснил, почему в Нигере произошел переворот
Основатель Компании Вагнер раскрыл африканским журналистам подробности произошедшего в республике Нигер

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  Основатель Компании "Вагнер" Евгений Пригожин хорошо знаком со всем, что творится в африканских республиках, и коротко объяснил, в чем причина государственного переворота в Нигере и свержения Мохаммеда Базума, проводящего прозападную политику.

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  По словам предпринимателя, при правлении Базума само государство Нигер вгонялось в нищету.

  "Например французская компания, которая добывала уран, продавала его по 218 долларов, а Нигеру платила по 11 долларов. Можно работать с инвесторами 50 на 50, или 30 на 70, но невозможно отдавать коренным жителям страны, которые родились в этой стране, которые живут в этой стране и которые рассчитывают на то, что недра в этой стране принадлежат им, а они принадлежат им по конституции, платить всего пять процентов с тех богатств, которые вы получаете", - заявил Евгений Викторович.

  Как сообщает основатель "Вагнера", это и есть основополагающая причина государственного переворота в стране. Далее, чтобы скрыть это экономическое преступление, страну насыщали огромным количеством террористов. Одновременно с этим, в страну вводили полчища иностранных войск, создавая видимость борьбы с терроризмом в Нигере. Вопросов, куда деваются деньги, когда страна достаточно богата, чтобы не быть одной из самых беднейших государств на планете, никто не мог задавать. А о том, что ресурсы Нигера разворовываются, знали только Мохаммед Базум и его ближайшие соратники.

  "Это борьба освободительная, освободительное движение за независимость этой страны. И дай Бог, чтобы у них все получилось", - добавил Пригожин

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