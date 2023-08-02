В Киеве планировалось использовать данный порт для экспорта зерна по Дунаю. После ночной атаки, порт Измаила прекращает свою деятельность на неопределённый период времени

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар по одесскому порту Измаила. В ночь с первого на второе августа Россия ответила Киеву за атаку на международный деловой центр «Москва-Сити».

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Тот самый Измаил - бывшая крепость, которую русская армия брала штурмом в 1790 году под командованием генерал-аншефа А. В. Суворова. События данного штурма не могли не войти в учебники истории. Это был уникальный случай, когда атакующая сторона, будучи в меньшем числе и в менее выгодном положении, сумела разбить обороняющиеся силы, да еще и с гигантской разницей потерь в свою пользу.

Украинская сторона сообщает, о серьёзных разрушениях портовой инфраструктуры после ночной атаки беспилотными летательными аппаратами. Удары по одесском порту были видны невооруженным взглядом даже из Румынии, откуда в сеть уже просочились видео и фотоматериалы.





По имеющейся информации, ранее в данный украинский порт заходили иностранные суда. Что именно провозили на этих судах в Украину - неизвестно, однако, возможности снабжать "Незалежную" оружием этим путём теперь точно не будет. Также в Киеве планировалось использовать данный порт для экспорта зерна по Дунаю, однако, судя по всему, эта инициатива переносится на длительный срок. Крупнейший порт Украины в дельте Дуная, как сообщают местные власти, прекращает свою деятельность на неопределённый период времени.

Помимо портовой инфраструктуры Измаила, российская армия нанесла удар по нефтебазе противника. Именно она полыхает без конца на видеозаписи. О прилётах российских беспилотников «Герань-2» сообщается из Соломенского и Голосеевского районов Киевской области. По словам властей, в результате ночной атаки возгорания произошли в нежилых помещениях. Традиционно, якобы все беспилотные летательные аппараты, количество которых составляло более десяти единиц, были своевременно обнаружены и сбиты средствами противовоздушной обороны Украины.



