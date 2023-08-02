Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
Российская армия разрушила портовую инфраструктуру Измаила
В Киеве планировалось использовать данный порт для экспорта зерна по Дунаю. После ночной атаки, порт Измаила прекращает свою деятельность на неопределённый период времени

реклама

 

  Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар по одесскому порту Измаила. В ночь с первого на второе августа Россия ответила Киеву за атаку на международный деловой центр «Москва-Сити».

реклама

  Тот самый Измаил - бывшая крепость, которую русская армия брала штурмом в 1790 году под командованием генерал-аншефа А. В. Суворова. События данного штурма не могли не войти в учебники истории. Это был уникальный случай, когда атакующая сторона, будучи в меньшем числе и в менее выгодном положении, сумела разбить обороняющиеся силы, да еще и с гигантской разницей потерь в свою пользу. 

  Украинская сторона сообщает, о серьёзных разрушениях портовой инфраструктуры после ночной атаки беспилотными летательными аппаратами. Удары по одесском порту были видны невооруженным взглядом даже из Румынии, откуда в сеть уже просочились видео и фотоматериалы.


  По имеющейся информации, ранее в данный украинский порт заходили иностранные суда. Что именно провозили на этих судах в Украину - неизвестно, однако, возможности снабжать "Незалежную" оружием этим путём теперь точно не будет. Также в Киеве планировалось использовать данный порт для экспорта зерна по Дунаю, однако, судя по всему, эта инициатива переносится на длительный срок. Крупнейший порт Украины в дельте Дуная, как сообщают местные власти, прекращает свою деятельность на неопределённый период времени.

  Помимо портовой инфраструктуры Измаила, российская армия нанесла удар по нефтебазе противника. Именно она полыхает без конца на видеозаписи. О прилётах российских беспилотников «Герань-2» сообщается из Соломенского и Голосеевского районов Киевской области. По словам властей, в результате ночной атаки возгорания произошли в нежилых помещениях. Традиционно, якобы все беспилотные летательные аппараты, количество которых составляло более десяти единиц, были своевременно обнаружены и сбиты средствами противовоздушной обороны Украины.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #сво #армия #зерновая сделка #вкс #герань #удар #дунай #измаил
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
12
90% ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор» возвращаются с заданий без единой царапины
9
Российские хакеры «Солнцепёк» взломали одесского провайдера и рассылку "Одесса - русский город"
11
Мужчина из Сумской области хранил у себя дома российский танк Т-80УЕ-1 больше года
21
Военный мятеж в республике Нигер может привести к серьёзному конфликту на континенте
6
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
2
Китай ограничил экспорт деталей для беспилотников, которые могли использоваться Россией
1
Пригожин переименовал ЧВК Вагнер в группу Вагнер
1
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
Bild: Немецкие туристы не хотят ехать в Польшу из-за опасений перед ЧВК "Вагнер"
4
Здание комплекса «Москва-Сити» снова пострадало в результате попадания БПЛА
2
Санкции США заметно подорвали импорт чипов в Китай в прошлом полугодии
5
Китай вводит запрет на экспорт оборудования для БПЛА
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
10
В Нигере началась эвакуация французских граждан
5
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Польша размещает на границе с Белоруссией снайперов
1
На Омском заводе транспортного машиностроения освоили штатное усовершенствование брони Т-80БВМ
5
Создатель ядра Linux недоволен процессорами AMD Ryzen
3
В Кремле обеспокоены свержением прозападного президента Нигера
2

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
13
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
492
Обновляем старый ПК без переплат – 3 лучшие игровые связки процессор+материнка для любого кошелька
20
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
12
Пять причин, по которым я отказался от разгона видеокарты и процессора, но оставил разгон ОЗУ
23
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
37
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
7
Почему не Искандер, а украинская ракета ПВО поразила жилой дом в городе Кривой Рог
11
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
+
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
22

Сейчас обсуждают

Владимир Никифоров
20:29
Они всё отрицают, что не сами придумали. Хохлы, они и в Африке - хохлы!
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Шароид из Шапшеронска
20:29
Хорошо, теперь ногу почеши и руку.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Гриша
20:28
Первые майки я украл, но сделал чётко на скиле. А первый срок мне под условку скосили. У меня раньше не было семьи, не было дома, получал всегда по лицу в чужих микрорайонах
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Шароид из Шапшеронска
20:27
Почеши свой нос, быстро.
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
Vitaly St
20:26
Эй, аллё!? Нахрена здесь эти новости?
США разворачивают вдоль “первой островной цепи” пояс дальнобойных ракет для сдерживания Китая
Гриша
20:26
Закрой свой рот, я покупаю то что мне по кайфу, ты покупаешь то что я говорю
7 причин не покупать видеокарты Nvidia
A_K_
20:25
Если бы не майнинг их вообще не стали бы делать в десктоп сегменте..
Инсайдер назвал предполагаемые характеристики Radeon RX 7500/XT
Денис Крылов
20:22
Линукс не станет доминировать пока в ней нельзя будет установить прогу или драйвер два раза нажав на архив install. Линукс максимально не юзерфрендли. Минимум интуитивной ассимиляции для нового пользо...
Россияне массово мигрируют на пиратские версии Windows — уход Microsoft не привел к победе Linux
Павел Гришин
20:21
Вспоминая, в каких корпусах и с каким охладом используют карточки, есть некоторые подозрения.
Окончание эпопеи с моей видеокартой Gigabyte GeForce RTX 3080 Gaming OC
Олег Власов
20:21
Зря вы так, Пригожин 10ки тысяч ваших бойцов не оставлял в земле,а упаковывал в посылки и отправлял вам фурами или вы этот известный всему миру факт,начнёте отрицать.
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем