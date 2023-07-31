Мемориал «Не сломлен! Не побеждён!» установлен в память февральских событий 2018 года, когда "Музыканты" остались одни против американской военной машины

Огромный вклад в помощь Сирии внесли сотрудники Группы "Вагнера", парни работали на самых опасных участках боевых действий. В большинстве случаев они первыми проводили зачистку населённых пунктов от террористических бандформирований, уже после подразделений "Вагнера" в города и поселения входили части регулярной армии и сирийские военные.

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В провинции Сирии Дейр ээ-Зор открылся мемориал в честь Частной Военной Компании "Вагнер" «Не сломлен! Не побеждён!» в память о бойцах, погибших в неравной схватке с американской армией в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года к северу от населённого пункта Хашам в провинции Дейр-эз-Зор.

В ту ночь американская армия использовала всё своё вооружение против двух рот "Вагнера": самолёты F-16, вертолёты AH-64 «Apache», воздушную артиллерийскую батарею Lockheed AC-130, ударный беспилотник MQ-9 «Reaper», реактивные системы залпового огня M-142 «HIMARS», гаубицы M-777; огонь всего американского арсенала обрушился на простых пехотинцев из "Оркестра", которые не имели тогда ни ПВО, ни ПЗРК, пара танков да стрелковое оружие - всё, что имели "Музыканты" на вооружении. Подразделения ЧВК "Вагнер" остались в этот день один на один против мощнейшей военной машины в мире.