Майнеры опасаются, что до приезда купленного оборудования, сложность сети вырастет ещё в несколько раз

Сегодня хешрейт сети Kaspa превысил 3 PH/s. Сложность продолжает расти по геометрической прогрессии. Курс самой криптовалюты Kaspa при этом остаётся неизменным, а значит доходность в майнинге продолжает падать.

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Майнеры на специализированном оборудовании уже успели окончательно выдавить с проекта своих коллег на видеокартах. Даже владельцам самых энергоэффективных на сегодняшний день видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090, попросту не выгодно продолжать добычу данной монеты, так как доходность с неё соответствует расходам за электроэнергию, а порой даже немного уступает. Выигрывают от данного проекта именно те, у кого уже имеются Asic-устройства под алгоритм KHeavyHash. Однако, как сообщают в самом майнинг сообществе, огромное количество шахтёров, оплативших продукцию компании ICERIVER ещё в июне, до сих пор не получили свои устройства и не имеют точной информации, когда именно смогут подключить "Чудо-коробки" к своим фермам.

На момент написания статьи, доходность устройств ICERIVER KS0, KS1, KS2, KS3 и KS3L остаётся впечатляющей, однако многие опасаются, что до приезда купленного оборудования - "Карета превратится в тыкву".